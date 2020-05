O Instituto de Beleza Mallagutti vai ministrar no próximo dia 25, um curso sobre técnicas de mechas para loiras e morenas. Com duração de 10 horas, os alunos vão receber certificado profissional da área. Restam poucas vagas.

O curso será comandado pelo cabeleireiro e proprietário do salão, Leonardo Mallagutti, que possui mais de 20 anos de profissão, e é referência quando o assunto é o loiro perfeito.

“São muitas técnicas usadas para um loiro perfeito. Com os anos de experiências que temos, aprendemos e aperfeiçoamos muitas técnicas. Vamos ensinar sobre as principais técnicas de mechas que podem ser aplicadas em loiras e morenas, em um novo visual. Fazer um loiro está muito além de aplicar um produto ou fazer o mesmo tom de loiro em todos os cabelos. Temos que respeitar a vontade do cliente, o perfil dele, a saúde do cabelo e muitos outros fatores envolvidos neste vasto mundo de beleza, cor, de cosméticos e o turbilhão de emoções que desperta em cada cliente”, explica Mallagutti.

Para o cabeleireiro, o sonho de toda cliente quando decide mudar o visual, é sair do salão com cabelos radiantes, bem tratados e, principalmente, com uma cor incrível. Para isso, o profissional deve ter total conhecimento de técnicas que levem a este resultado. “São técnicas inovadoras que permitem que as mechas ilumine o rosto da cliente”, completa ele.

O curso custa R$ 500, e os alunos terão direito de levar a linha completa do Mallagutti, para dar continuidade as técnicas que serão ensinadas.

“Somente os produtos custam mais de R$ 800. Buscamos um preço mais acessível para que a pessoa possa aprender as técnicas e ainda pratica-las em suas clientes. Neste momento de pandemia, ter a oportunidade de aprender algo diferente ou até mesmo aperfeiçoar o que já sabe, pode representar muito no futuro profissional dos inscritos”, finaliza Leonardo.

Serviço:

Quando: Dia 25 de maio, de 8h às 18h.

Valor: R$ 500

Inscrição: Através do telefone do salão 3261-3387 ou whatsapp 99872-1748