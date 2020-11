A cidade de Guarapari, que é tradicionalmente procurada por turistas que pretendem curtir o verão com diversos shows, festivais e as melhores praias do Brasil, agora irá contar com mais um atrativo que favorecerá o turismo, uma linha direta de voos que sairão de Belo Horizonte para Guarapari todos os dias.

As vendas foram liberadas ontem, e o site mostrava que as passagens de BH para Guarapari custavam R$ 374, e de Guarapari para BH estava R$ 345.

Hoje, um dia após as vendas, o valor quase triplicou, e em algumas datas o preço da passagem chega a R$ 1.018.

A viagem, que será feita pela companhia Azul, contará com um tempo de viagem menor do que 2 horas. Para o transporte, será empregada uma aeronave modelo Cessna Gran Caravan, que consegue levar no máximo 9 pessoas.

O diretor de relações internacionais da Azul, Marcelo Bento, falou sobre a repercussão que a novidade teve no estado, sendo inclusive mais falada do que as viagens de outros locais, e revelou também que era um antigo sonho da empresa operar na cidade, já que tem um fluxo fiel de turistas durante todos os anos.

“A repercussão no Espirito Santo está sendo mais rápida do que nos outros estados, a gente sempre teve uma atenção maior para o público de verão do que nas outras estações, a gente já opera de alguns estados para outros locais turísticos, como Florianópolis para Porto Alegre, São Paulo para Cabo Frio, mas há muitos anos a gente já tinha o sonho de operar em Guarapari, porém só contávamos com os aviões modelo ATR, de 70 assentos, olhamos até mas o aeroporto não era compatível”, contou o

Que continua. “Mas esse ano fizemos uma aquisição com uma companhia aérea regional, de aeronaves menores, com 9 assentos. Já operamos em mais de 100 cidades e temos o sonho de operar em todo o Brasil, então surgiu a oportunidade de, nesse verão, ligar Guarapari à Minas Gerais, o avião novo é perfeitamente compatível com o aeroporto de Guarapari, o nosso segundo maior aeroporto é Belo Horizonte-Confins. Isso irá permitir também ligações de outras cidades para Confins, que irão partir para Guarapari, sendo voos diários, de domingo a domingo”.

Segundo o secretário de turismo do Espírito Santo, Dorval de Assis Uliana, essa novidade representa boas expectativas no setor em Guarapari, já que reafirma a cidade como um grande destino turístico do Brasil.

“Recebemos essa novidade com muita felicidade por uma dupla razão, primeiro incluir o Espírito Santo e Guarapari como um dos grandes destinos turísticos do país, a cidade, que foi escolhida junto de Jericoacoara e outros pontos turísticos, é boa para isso pois existe um fluxo, existe uma demanda. E o outro motivo é que 46% dos nossos turistas vem de Belo Horizonte, como mostram os dados do Observatório do Turismo, isso só irá aumentar as chances de viagens”, afirmou Dorval.

O secretário também falou sobre as expectativas dos voos da nova linha aérea e os benefícios por conta do preço e horário. “A expectativa nossa é de voos lotados e a informação que nós temos é que os mineiros já estão comprando voos de vinda para cá. Temos certeza de que capixabas também lotarão esse avião indo para belo horizonte, já que possui um horário muito interessante, na parte da tarde e rapidinho, com um preço moderado”, continuou o secretário.

O projeto, batizado de “Verão Azul Conecta”, também irá funcionar em outras cidades além de Belo Horizonte, como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, que terão como destino, respectivamente, as cidades de Canela (RS), Torres (RS), Itanhaém (SP), Ubatuba (SP), Paraty (RJ), Angra dos Reis (RJ), Búzios (RJ), e Jericoacoara (CE).