Em função da pandemia do novo Coronavírus, a 10ª Edição do Chá Beneficente Pessoas de Valor, idealizada por Dora Nossa e Beth Pádua, terá um formato especial neste ano de 2020. Para que o tradicional evento não deixe de acontecer, as organizadoras farão uma Live Comemorativa dos dez anos de trabalho e ajuda ao próximo no hotel Porto do Sol no próximo domingo (25).

O evento será transmitido pela TV Guarapari das 16h às 18h. Além do tradicional desfile, sorteio de brindes e leilões, a edição comemorativa do Chá Beneficente pessoas de Valor, contará com a participação especial do cantor Jeremias Reis, que vem abrilhantar o evento.

Devido à pandemia, a organização do evento está seguindo à risca todos os protocolos estipulados por lei e por isso apresentará um formato diferenciado do que estamos acostumados a ver. “Como não podemos reunir mais de 100 pessoas em um mesmo lugar, vamos buscar fazer o nosso melhor para que as instituições não deixem de ser agraciadas com o valor arrecadado. Por isso temos limites de venda, o que nos proporcionou um grande desafio neste ano”, declarou Dora Nossa.

Beth Pádua destacou a importância da participação do telespectador. ‘’A gente sabe que é muito importante essa ajuda para essas instituições, por isso, caso seja possível, ajude como puder, o seu pouco para eles é muito,’’ complementou Beth.

As entidades ajudadas pelo Chá Beneficente são a Associação Crescer Com Viver, Salvamar, Portal da Luz e Mão Amiga. Você pode contribuir com qualquer ajuda através do Picpay, ou comprando a Ação entre Amigos que sorteia uma joia da Ane Zorzanelli que está sendo vendida nas lojas: My Dreams, loja Silvana Daniel e lojas Atrevida, ou ainda fazer doações de cestas básica.

Quer ser um patrocinador do evento ou deseja contribuir com algum brinde para sorteio? É só entrar em contato pelo direct no Instagram: @chapessoasdevalor