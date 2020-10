O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) está com uma grande novidade: o Programa Estágio Conexão 4.0, que estimula a implementação de projetos, de intervenção de melhoria no processo ou no produto da empresa, por meio do estágio. As inscrições começam nesta segunda-feira (19) e seguem até o dia 29 de novembro. Para realizá-la, acesse http://bit.ly/estagioconexao40 .

A ideia do programa é fortalecer a conexão teoria x prática. Para isso, adota a metodologia de ensino alemã TheoPrax, que incrementa a motivação na aprendizagem, por meio do desenvolvimento de projetos reais voltados para empresas.

Essa metodologia envolve a identificação de uma situação-problema ou de uma melhoria no processo – ou no produto – da empresa. Seu estudo é a definição de uma proposta de intervenção técnica-financeira para implementação da solução, utilizando como instrumento a intermediação de um estudante por meio do estágio, devidamente supervisionado.

“O Estágio Conexão 4.0 é uma novidade do IEL para aquelas empresas que veem no estágio uma excelente oportunidade de agregar valor nas entregas reais que os estagiários podem realizar, por meio da atuação em projetos de melhorias no produto ou no processo de trabalho da empresa”, explica a líder do programa, Lorena Sathler.

O estagiário será supervisionado por um colaborador da empresa e receberá o apoio de um professor orientador da sua instituição de ensino.

De acordo com Lorena, o Estágio Conexão 4.0 ainda prepara os estagiários para o Prêmio IEL de Estágio, premiação nacional realizado pelo Instituto desde 2007, que tem como objetivo reconhecer os melhores estagiários do Brasil.

“Podem participar empresas de qualquer natureza ou porte, sendo ou não clientes do Programa de Estágio do IEL, e que possuam estagiários ativos de nível técnico ou superior”, frisa Lorena.

Para aderir ao Estágio Conexão 4.0, as empresas devem consultar o Edital do Programa, onde constam detalhes como requisitos, seleção dos projetos e valores. Além de preencher o formulário de inscrição para concorrer às vagas. O programa terá seis meses de duração.

Todas as orientações, sugestões e questões referentes ao Programa devem ser encaminhadas para o e-mail iel-talentos@findes.org.br.