Em ação realizada pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc), juntamente da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic), foi apreendido um adolescente de 17 anos, suspeito de promover o tráfico de drogas na Praia do Morro, em Guarapari.

A operação ocorreu na última quinta-feira (15) sob comando do delegado Guilherme Eugênio, que citou só ter sido possível realizar a apreensão devido às diligências da Polícia Civil que estava apurando o furte de uma televisão.

“O televisor foi furtado de um estabelecimento comercial e estava sendo anunciado em um site de vendas na internet. A equipe negociou com o vendedor e se dirigiu ao bairro Muquiçaba para a recuperação do aparelho. No local, eles constataram que a televisão estava com o adolescente em um imóvel utilizado como ponto de venda de tráfico de drogas. Além disso, o adolescente também promovia o tráfico na Praia do Morro”, explicou o delegado.

Após isso a polícia ainda realizou buscas no local do imóvel, encontrando dez pedras e várias porções de crack, nove porções médias e um pé de maconha, dois televisores furtados e três celulares vindos de roubos.

O delegado afirmou ainda que os aparelhos foram devolvidos aos donos e que o adolescente foi encaminhado para a delegacia de plantão.

“Os proprietários das televisões já foram identificados e os aparelhos devolvidos. Ele (o adolescente) responderá por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e receptação. Os procedimentos cabíveis foram realizados e ele foi entregue à família”, finalizou o delegado.