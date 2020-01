Por conta das fortes chuvas do mês de janeiro que trouxeram destruição a diversos municípios da região sul do Espírito Santo e ainda deixou 14 mil pessoas desabrigadas e desalojadas, o prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão, acatou sugestão do deputado estadual Marcelo Santos e vai destinar R$ 10 milhões ao Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado.



Tal ação é permitida e instituída pela Lei Complementar Estadual nº 69/2013, desde que seja aprovado pela Câmara Municipal, e foi sugerida pelo deputado estadual Marcelo Santos, que também preside a Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa (CoinfraES). “O momento é de união de forças e somar trabalho com tudo que os governos do Estado e Federal já estão fazendo para dar suporte às vítimas e reconstruir as cidades”, comentou o deputado.

“O Estado tem feito a sua parte, inclusive destinará R$ 94 milhões para que sejam executadas obras emergenciais mas, mesmo assim, as cidades atingidas ainda precisam de ajuda e, hoje, vemos como é a sensibilidade do capixaba em ajudar quem mais precisa nesse momento, um exemplo a ser seguido”, justifica o parlamentar.

De acordo com o Prefeito do município de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão, a cidade está a disposição do Governo do Estado para contribuir para a recuperação das cidades que sofreram com as fortes chuvas no sul do Estado. “Nossa cidade se solidariza com o sofrimento dos nossos irmãos capixabas, então estou me colocando à disposição do Governador, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros para que possamos ajudar os atingidos pela chuva”, disse Dorlei Fontão.

Grande arrecadador de royalties de petróleo, Presidente Kennedy é a única cidade a contribuir financeiramente com os municípios afetados. “Temos que agradecer ao prefeito por se solidarizar com quem tanto precisa de ajuda neste momento e, agora, confiamos na sensibilidade dos vereadores para que possam aprovar este repasse”, comentou o presidente da CoinfraES.

O Governador do Estado, Renato Casagrande, considera a doação fundamental pois o Espírito Santo vive uma fase de reconstrução da infraestrutura, de recuperação das famílias e de reestruturação dos empreendedores. “A doação será destinada para o Fundo de Defesa Civil, que é um recurso de custeio voltado para situações de emergências e urgências mas também será utilizado em obras de reconstrução das cidades atingidas”, destacou o governador.