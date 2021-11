Nesta quarta-feira (10), 8h30, a Secretaria de Turismo (Setur) apresenta ao setor produtivo de bares e restaurantes as regras propostas no edital de pregão eletrônico para concessão dos espaços de restaurante e cervejaria na Casa do Turismo Capixaba (Saldanha da Gama), em Vitória. A proposta de concessão é de 60 meses, podendo ser prorrogado o prazo.



Entre os requisitos estão que o cardápio do restaurante contemple pratos da gastronomia local e na cervejaria prevaleçam cervejas artesanais capixabas, valorizando a produção local. Os estabelecimentos deverão manter funcionamento em finais de semana, feriados, datas festivas nos períodos diurnos e noturnos. Em seus materiais de publicidade deverão divulgar a história e cultura local, além da disponibilização de QRCode para o site Descubra o Espírito Santo. O edital deve ser publicado no Diário Oficial do Estado, nos próximos dias.

“Este é um momento de diálogo com os empresários do setor. Nossa intenção é apresentar a proposta e ouvir os empresários para que o processo transcorra de forma transparente e rápida para que em breve possamos abrir as portas do Saldanha não só para a sociedade capixaba, mas também para turistas que visitam nosso Estado, com uma infraestrutura adequada”, afirma a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro.

O uso destes dois espaços para atividades comerciais no prédio histórico “Forte São João”, antiga sede do Clube Saldanha da Gama, faz parte do projeto “Casa do Turismo Capixaba”, que tem como objetivo fortalecer o turismo, dando ao espaço infraestrutura adequada e funcionalidade para moradores e visitantes.

“Queremos que o Saldanha volte a ser um ponto de encontro da sociedade capixaba, local onde teremos estes serviços, uma área para comercialização de artesanato, apresentações culturais, museu contando a história do Forte, como também será a sede da Setur”, explica Lenise Loureiro. A secretária afirma ainda que é desejo da Setur que estes estabelecimentos estejam funcionando no início do próximo ano.