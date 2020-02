Thiago Merízio, de 27 anos, abriu uma conta no Vaquinha Online para pagar os custos de uma cirurgia contra a osteomielite. O morador de Guarapari estava voltando do trabalho quando sofreu um acidente de moto em abril de 2019, colidindo de frente com um caminhão na BR101. Ele passou por cirurgias e depois teve algumas complicações. Diante isso, ele abriu uma Vaquinha Online para pagar os custos de uma cirurgia contra a osteomielite. Nos últimos dois dias, o rapaz já conseguiu mais de R$12 mil em doações, mas o valor necessário é de R$72 mil.

Thiago, que mora no bairro Amarelos, conta detalhes do ocorrido. “Fui diretamente para o antigo Hospital São Lucas, onde foi constatado trauma grave em membro inferior esquerdo. Fui submetido à cirurgia reconstrutiva de ossos da perna pelo método de Ilizarov, conhecido como “gaiola” e cobertura de falha cutânea através da técnica de retalho muscular e enxerto de pele”. De acordo com ele, todos esses procedimentos foram cobertos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O motociclista permaneceu com o Ilizarov por 9 meses sem sinais infecciosos, com sinais clínicos e radiológicos de consolidação óssea. Entretanto, depois de 15 dias da retirada desse aparelho, surgiram sinais de refratura. Foi feita uma ressonância magnética da perna e descoberta uma infecção que se estendeu por 16cm: a osteomielite.

A osteomielite é a infecção da medula óssea e costuma acometer ossos como úmero e fêmur, mas pode acontecer em qualquer parte do sistema ósseo. Essa infecção causa inflamação, fazendo pressão contra a parede exterior rígida do osso. Assim, os vasos sanguíneos da medula podem se comprimir, reduzindo o fornecimento de sangue ao osso.

Thiago ressalta a importância de ter feito a vaquinha online: “Foi feita para arrecadar fundos para fazer essa cirurgia de forma particular. O SUS até disponibiliza a cirurgia, mas a fila de espera é gigantesca e, a cada segundo que passa, eu corro o risco dessa infecção comprometer o osso da minha perna por completo”.

Para colaborar com qualquer quantia de dinheiro e ajudar o Thiago, acesse aqui sua Vakinha Online.