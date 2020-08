Peço a suspensão das aulas presenciais em Guarapari até o final do anoComo vereador, solicitei ao prefeito de Guarapari e a Secretaria Municipal de Educação a suspensão das aulas presenciais neste ano de 2020. Muito me preocupa o retorno das aulas. Como pai e avô, digo que o ano na escola a gente recupera, a vida não. Em Guarapari, são mais de 20 mil alunos, mais de 2 mil profissionais da educação na rede municipal, fora todos os envolvidos no ambiente escolar, como merendeiras, faxineiras, entre outros. O Governo do Estado publicou uma portaria estabelecendo medidas administrativas e de segurança sanitária para o retorno das atividades. Não podemos errar. Precisamos nos atentar para os exemplos, como foi o caso dos Estados Unidos que em duas de semanas de retorno as aulas, 40% dos alunos foram contaminados pelo novo coronavírus. Essa pandemia ainda não acabou, e existe a grande possibilidade de voltar com mais força. Não vamos esquecer, a vida é única, e saúde é coisa séria!

Posted by Rogério Zanon on Thursday, 13 August 2020