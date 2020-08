O empresário Renato Ferraz, morador e amante da Aldeia de Perocão, criou um projeto chamado “Amigos da Aldeia” com objetivo de vender produtos para auxiliar nos custos com reformas e melhorias do bairro. No momento, o projeto conta com a venda de dois modelos de bonés e um de chapéu que estão disponíveis para a pré-venda.

O projeto vai englobar melhorias em todo o bairro, contando com a instalação de lixeiras nas praias e ruas, a instalação de placas informativas e de sinalização para os pontos turísticos como a Praia do Morcego e outras áreas naturais, além de todo um projeto de revitalização das praias e mangues.

“Eu sempre divulgo coisas sobre o bairro, querendo demonstrar o meu amor, então surgiu a ideia de criar uma marca que chamasse atenção das pessoas. Minha ideia é fazer as pessoas vestirem o amor pelo lugar. Criamos o nome Amigos da Aldeia, porque se você está comprando um produto, você está ajudando o bairro a melhorar, já que uma parte das vendas será direcionada para isso”, comenta Renato.

As melhorias serão gradativas, de acordo com a renda. “A ideia inicial é a instalação das lixeiras e placas de identificação, mas assim que o projeto ficar mais forte, nós pretendemos sim fazer melhorias nas áreas naturais de Perocão, aí essa parte vai ser toda bem pensada, com arquitetos. Vamos buscar auxílio da iniciativa privada, por meio de patrocínios que nos ajude com a parte financeira também”, completa o empresário.



Os produtos estão disponíveis para a pré-venda até o dia 20 de agosto, e podem ser encomendados pelo número do criador do projeto, (27) 9 9756-0396, ou pelos perfis do Instagram, @renatoferrazl3 e @aldeiadeperocao

Por João Pedro Barbosa, estagiário.