O vereador Isac Queiroz esteve hoje (25), na escola Municipal, Presidente Costa e Silva para ver como está a obra da escola, que se arrasta há 6 anos. Ao lado do colega Rodrigo Borges ele protocolou um pedido de vistoria na escola na última segunda-feira (23).

Surpresa. A vistoria será feita nesta quinta-feira (26). Para surpresa do vereador, após o pedido de vistoria, o mesmo ao passar pela obra hoje viu uma “movimentação”, que não era vista no local há anos. Ele conseguiu entrar no local e percebeu que funcionários estavam tentando dar uma “geral” no local antes da vistoria. Veja as fotos do local.

Vídeo. Veja o vídeo dos vereadores falando sobre o pedido de fiscalização e também como está a obra registrada pelo vereador Isac Queiroz