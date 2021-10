Em sua terceira e última edição, o encontro de fazedoras de cultura com a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, trouxe a visibilidade das mulheres como ponto fundamental da pauta. Dos 34 projetos contemplados nos Editais da Secretaria da Cultura (Secult), o encontro, que aconteceu nessa segunda-feira (18), recebeu sete projetos realizados por mulheres que tinham em comum uma necessidade de jogar luz às questões femininas, desde o apagamento de mulheres importantes na história até a difusão da cultura tradicionalmente encabeçada por elas.

Jacqueline Moraes lembrou que o programa Agenda Mulher tem em seu cerne a difusão e a visibilização de mulheres, além do incentivo ao empreendedorismo. “Estamos discutindo sobre produções de mulheres, por mulheres e para mulheres. Esses 34 projetos selecionados representam o poder do empreendedorismo feminino na cultura. Com o Agenda Mulher, que tem o objetivo de empoderar, visibilizar e auxiliar tanto no lado social quanto no lado produtivo e emocional, podemos dar esse suporte necessário para elas divulgarem seus trabalhos”, afirmou.

A reunião contou com a presença do secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, e da poeta e atriz, Elisa Lucinda, que apareceu no encontro de surpresa, além das convidadas, as mulheres contempladas por editais da Secult, tanto via Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura) quanto via Lei Aldir Blanc. Os projetos convidados tinham recorte de gênero e foram todos realizados por mulheres.