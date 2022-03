O Marien Calixte Jazz Music Festival, único festival exclusivo de música instrumental do Espírito Santo, será realizado hoje (18), e amanhã (19), de março, no Parque Pedra da Cebola, um dos espaços ambientais mais bonitos da ilha de Vitória. Uma realização da MM Projetos Culturais, com patrocínio do Instituto Cultural Vale via Lei de Incentivo à Cultura Federal e com o apoio da Secretaria de Cultura do Espírito Santo e da Prefeitura de Vitória.

Além disso, duas masterclasses gratuitas serão promovidas no fim de semana do evento. A primeira com o produtor e guitarrista Torcuato Mariano e a segunda com o produtor e saxofonista Esdras Nogueira. As inscrições estarão abertas no início de março e as vagas são limitadas. O Marien Calixte Jazz Music Festival ainda promoverá ações de conscientização ambiental junto à secretaria de meio ambiente de Vitória e receberá doações de ração para gatos e cachorros.

A programação principal terá transmissão ao vivo pelo youtube e a curadoria do festival, feita pelos realizadores Simone Marçal e Daniel Morelo, buscou mesclar gerações de artistas diferentes com origens musicais bem distintas entre si. O festival apresentará nesta edição Amaro Freitas Trio, Torcuato Mariano Quarteto, Esdras Nogueira e Grupo, Camerata Jovem Vale Música convida Ricardo Herz e Pedro Ito, Thaysa Pizzolato, Chico Chagas, Malê Dixieland, concerto didático infantil Aventuras Musicais de Pedro de Alcântara e o duo Madela, diretamente do Chile.

Serviço:

Data: 18 e 19 de março de 2022

Onde: Parque Pedra da Cebola – Vitória – ES

Informações: 27 3376-1674 – festivalmariencalixte@gmail.com