Com o decreto que mantém a suspensão das aulas presenciais até o final de setembro, mas com intuito de voltar com elas antes do fim do ano, o Governo do Estado do Espírito Santo desenvolveu um plano, para que as atividades presenciais nas escolas sejam retomadas de maneira segura, porém também abriu espaço para críticas e opiniões da população.

O Plano de Retorno foi divulgado na transmissão ao vivo realizada na última sexta-feira (04), pelo governador Renato Casagrande, e está publicado no site da Secretaria da Educação do Espírito Santo. Lá os interessados poderão ler o documento e caso queiram, podem registrar as opiniões nos três formulários disponibilizados, divididos em “Aspectos Pedagógicos”, “Aspectos Psicossociais” e “Aspectos Sanitários e Administrativos”.

Os formulários apresentam as propostas e embaixo abrem espaço para que sejam registradas quaisquer reclamações, para isso basta apenas informar um endereço de e-mail válido. Essa opção estará disponível até o dia 14/09, quando as contribuições feitas serão lidas e analisadas, para que possam estudar a possibilidade de implementação das aulas presenciais.

Confira o documento completo aqui.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.