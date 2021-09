Na noite de ontem (17) o presidente da Câmara Municipal de Guarapari, Wendel Lima, reuniu as principais lideranças políticas do Estado, para a entrega dos Títulos de Cidadão Guarapariense e também as honrarias do Guará de Ouro, para as pessoas que se destacam na sociedade, em comemoração aos 130 anos de emancipação política de Guarapari.

Com as presenças de Tyago Hoffman (Secretário estadual), Ted Conti (Deputado Federal), Rose de Freitas (Senadora), Norma Ayub (Deputada Federal), entre outras importantes lideranças, como o presidente do Sindicig Rofoldo Mai, o presidente do Bandes Munir Abud, e o juiz de direito eleitoral Edimilson Souza Santos.

Política de nível. Ao reunir essas importantes lideranças, o vereador Wendel Lima consegue fazer o que o prefeito Edson Magalhães (que não esteve presente no evento. Mandou o vice), não consegue ou não gosta de fazer. Política de alto nível e de relacionamentos.

Ao contrário de Edson, Wendel consegue agregar pessoas de diferentes matizes políticas em um mesmo evento. O prefeito é conhecido por somente fazer pontes políticas com o ex-governador Paulo Hartung e com o deputado estadual Theodorico Ferraço. São seus padrinhos, são seus mestres. Edson praticamente só considera esses dois personagens no Estado. O resto do mundo político não existe. E quem perde é a cidade.

Democrática. Mas a visão de Wendel Lima parece ser mais democrática e agregadora. E a presença destas autoridades no evento, mostra que o presidente da Câmara tem respaldo e credibilidade junto a essas autoridades e uma visão mais moderna do mundo político. Ponto para ele, pois Guarapari não pode ser uma ilha isolada do mundo político. Principalmente com relação ao governo do Estado, que tanto pode ajudar no nosso desenvolvimento. Veja o discurso completo do presidente da Câmara.