Todo o magistério ativo da rede municipal de Vila Velha vai receber R$ 5.200 de abono. Serão mais de 20 milhões repassados pela Prefeitura de Vila Velha aos professores do município, anunciado pelo prefeito Arnaldinho Borgo nesta segunda-feira (8). O pagamento sera efetuado na folha de dezembro.

Neste ano, uma série de investimentos já foram realizados na Educação, sendo o maior da história do município. O Bolsa Aluno, maior investimento sócio educacional, contemplou os mais de 52 mil alunos da rede. O Kit Verde, que está sendo distribuído, é mais uma contribuição da Prefeitura na alimentação dos alunos.

Além disso, todas as escolas estão passando por melhorias na infraestrutura e novas unidades serão entregues, ampliando a oferta de vagas na rede municipal. Foram adquiridos ainda 4.070 notebooks modernos, com garantia estendida, que serão repassados aos educadores.

O prefeito Arnaldinho Borgo destacou a importância do pacote de investimento para os resultados que devem começar a ser alcançados no ano que vem, com a volta integral das aulas presenciais, impactadas pela pandemia.

“Superamos o desafio da separação, das aulas remotas e agora híbridas com muito planejamento e só por isso estamos entregando o maior programa de investimentos na Educação. Com todas as escolas em reforma nesse instante, com compra de notebooks, aquisição de novos programas e conectando as escolas e a comunidade no entorno das escolas. Facilitando a vida do professor e do profissional de educação. Aproximando gestão, professores, alunos e pais, por um objetivo único que é fazer educação com resultados e legados”, comentou o prefeito.

O secretário de Educação Rodrigo Simões disse que o abono é demonstração de organização e planejamento para o primeiro passo de valorização dos professores, que terá novidades a partir do ano que vem.

O abono foi possível devido ao ajuste do Fundeb. Com a nova legislação, o gasto com a remuneração dos professores passou de 60% para 70%. Vila Velha vinha atuando com a média de 64%, o que permitiu conceder abono para os 3.885 professores.

“Estamos impulsionando a educação em diferentes aspectos: na estrutura das nossas escolas, no aprendizado dos nossos alunos, nos uniformes e também valorizando os profissionais da área, que constroem no dia a dia com nossas crianças a Vila Velha do futuro” disse o secretário municipal de Educação, Rodrigo Simões.