Mantendo o diálogo com a cadeia produtiva do turismo, a Secretaria de Turismo (Setur) vem realizando reuniões on-line com os representantes da cadeia produtiva do setor, Conselho Estadual de Turismo (Contures), instâncias de governança das regiões turísticas capixabas, assim como os secretários municipais de Turismo. O objetivo é a criação de um plano de ação pós-pandemia que contribua na retomada da economia do Espírito Santo.

O secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana, compartilhou com as entidades representativas as medidas adotadas pelo Governo do Estado e orientou sobre a divulgação das informações contidas nos canais oficiais do Governo do Estado. Ele também debateu com os representantes as ações de retomada para que o setor opine e contribua no material que será um plano de promoção do turismo capixaba.

“No primeiro momento da crise do novo Coronavírus, focamos nas questões relativas à saúde e as medidas elaboradas e adotadas pelos Governos Estadual e Federal na tentativa de conter os impactos econômicos. Agora, junto com o setor, estamos construindo um plano de retomada da economia do turismo”, explica o secretário.

Segundo Uliana, a interação com os atores da cadeia produtiva do turismo é muito importante para que as ações propostas sejam validadas e eficazes. “O turismo é um dos setores mais impactados com o Covid -19. Os impactos da pandemia já são visíveis no mundo todo e no Espírito Santo não é diferente. Eventos adiados, hotéis com portas fechadas, redução no número de voos, agências de viagens renegociando com clientes, demissões. Cabe agora a nós, de forma conjunta com as instituições do setor, procurar traçar ações de retomada”, enfatiza.