Um adolescente de 16 anos morreu após uma troca de tiros no bairro Jabaraí, no começo da noite de hoje. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA), na Praia do Morro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo populares, a troca de tiros aconteceu entre o adolescente e um outro rapaz. A Polícia Militar foi acionada para acompanhar o caso. Quem tiver alguma informação sobre a troca de tiros, pode denunciar através do 181, não é preciso se identificar. O Portal 27 continua em busca de mais informações.