O Portal 27 recebeu uma reclamação de uma moradora sobre os alagamentos constantes no bairro Santa Mônica, em Guarapari. De acordo com ela, que possui um estabelecimento comercial no bairro, os alagamentos na via acabam por entrar nas residências e comércios da região.

Segundo a moradora, que enviou fotos do resultado do último alagamento, a situação é recorrente e tira o sono dos moradores e comerciantes da região. Ela afirma que, independente da intensidade ou quantidade de chuva, os alagamentos persistem há um bom tempo.

A redação do Portal 27 entrou em contato com a Prefeitura, porém, até o fechamento desta edição, a Secretaria de Obras não se manifestou sobre o caso.