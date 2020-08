Durante a semana passada uma moradora de Guarapari, a psicóloga Verena Ramalhete, passava pela Praia do Riacho e ao avistar um homem passando por lá empurrando uma carrocinha de recicláveis acompanhado de duas crianças, resolveu conversar com ele.

Verena descobriu que se tratava de Isaac, catador de recicláveis e os dois filhos dele, Moisés de 7 anos e Davi, de 12. Isaac é morador do bairro Condados, em Guarapari, e vive em uma situação complicada. Ele mora em uma casa que não tem chuveiro, vaso sanitário e conta com apenas uma cama. Ele era casado, mas se separou da esposa, que foi embora recentemente.

A casa em que ele mora também tem infiltração, as janelas não abrem, a família toma banho de mangueira no quintal e o único sofá que eles têm, foi encontrado na rua todo esburacado. Quando foi até eles levar uma cesta básica, Verena viu a situação na qual eles se encontravam, inclusive com as crianças brincando com pau e sucata no quintal da casa usando a imaginação para fingir que eram brinquedos, e se comoveu.

Ela conversou com as amigas e parentes para tentar conseguir ajuda para Isaac, até que uma amiga deu a ideia de criar uma vaquinha em um site online, com o objetivo de arrecadar R$3 mil reais para comprar eletrodomésticos e reformar a casa.

“Primeiro a Verena nos ligou e começamos a nos movimentar. Compramos inicialmente o vaso sanitário, conseguimos fogão e geladeira, além de alguns alimentos. Uma amiga que é arquiteta, a Isabeli, até fez um projeto para tentarmos melhorar a casa deles. Vamos seguir arrecadando o dinheiro”, disse Amanda Rezende Barreto, que é engenheira e faz parte do grupo de amigas que buscam ajudar a família do catador de recicláveis

Até o momento a família já conseguiu um fogão, uma geladeira, um vaso sanitário, um armário, comida e algumas roupas. A vaquinha na internet já conta com 16 apoiadores e um total de R$805 arrecadados.

Participe também. As doações podem ser feitas por boleto, cartão de crédito ou Paypal através do link: vakinha.com.br/vaquinha/casinha-do-isac

Por João Pedro Barbosa, estagiário.