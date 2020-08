Um laboratório de cultivo de maconha foi fechado pelas polícias militar e civil na tarde de ontem, na localidade de São Bento de Batatal, na zona rural de Alfredo Chaves, região Serrana do Estado. No local, a polícia encontrou 124 pés da planta, além de toda estrutura para a produção da droga.

Uma pessoa foi encontrada na casa, e informou aos policiais que o laboratório pertencia a outros indivíduos, mas foi levado para a delegacia da cidade. O homem seria morador de Vila Velha.

De acordo com a polícia, uma denúncia anônima levou as investigações até a casa que por fora parecia bem velha, com uma alvenaria antiga e abandonada, mas tinha uma estrutura elétrica nova.

“A estrutura elétrica nova nos chamou atenção e após denúncias anônimas, a polícia civil com apoio da polícia militar da 10ª Cia Independente de Anchieta, realizou buscas e identificou o laboratório de drogas. Além das plantas, havia adubo e insumos para cultivo”, disse o tenente Marcelo.

Os pés de maconha ocupavam vasos e estavam espalhados em diversos cômodos do imóvel. Os ambientes possuíam ar condicionado e iluminação apropriada. As plantas de diferentes tamanhos caracterizam que o local estava sendo usado há algum tempo. Havia ainda recursos tecnológicos para manter a umidade da plantação controlada.

Todo o material apreendido foi levado para a delegacia da cidade, e a polícia civil de Alfredo Chaves informou que vai continuar com as investigações até que os proprietários do laboratório sejam identificados. Informações podem ser repassadas através do 181, do Disque-Denúncia.