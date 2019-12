O Subsecretário Estadual de Turismo Gedson Merírio, esteve na tarde de hoje (26) em reunião com a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp), para pedir que não houvesse o aumento do pedágio da rodovia do sol em Guarapari.

Turismo. De acordo com Gedson, o pedido se deve a importância turística da via. “Estive solicitando que não houvesse o reajuste do pedágio da Rodovia do Sol, visto o trajeto turístico que essa via tem para o Estado do Espírito Santo. Fiz essa solicitação para que não houvesse esse reajuste”, explicou os secretário.

O Subsecretário foi recebido pela Diretora Kátia Muniz Côco. Ele ainda disse que vai procurar dialogar com junto ao governo para que esse aumento não aconteça.

Justiça. Na primeira quinzena de desembro, foi divulgado que decisão da Justiça pode aumentar pedágio na Terceira Ponte para R$ 5,90. A tarifa foi reduzida, em 2013, para um valor de manutenção que hoje está em R$ 2,00.

Se a liminar for derrubada, passa a ser cobrado o valor integral do pedágio, que oscila atualmente em torno de R$ 5,90. Ainda não está em discussão qualquer aumento do pedágio na Rodovia do Sol.