O município de Anchieta assinou o termo de adesão ao Cidade Empreendedora. Depois de passar pela etapa do diagnóstico e do plano de ação, o município firma oficialmente o compromisso com o programa e inicia a fase de execução das ações personalizadas para o desenvolvimento do município.

O programa é realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), e tem como objetivo melhorar o ambiente de negócios das cidades, para fomentar o empreendedorismo.

A oficialização aconteceu durante solenidade na Prefeitura de Anchieta, com a presença do prefeito da cidade, Fabrício Petri e sua equipe gestora, do diretor de atendimento do Sebrae/ES, José Eugênio Vieira, dos gerentes do Sebrae/ES, Eduardo Simões e Ivair Segheto, do gerente da Aderes, Paulo Barbosa, entre outras autoridades políticas e empresariais.

“Esta solenidade marca o início do trabalho efetivo de tudo que está previsto com o programa Cidade Empreendedora. Queremos implementar, por meio deste programa, uma cultura empreendedora no município. Para isso, o plano de desenvolvimento precisa ter influência e participação de toda a sociedade. Gestores municipais, empresários e população precisam estar alinhados em prol do objetivo de ser uma cidade empreendedora”, destaca o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

O município de Anchieta já possui instrumentos que promovem o empreendedorismo, como a Sala do Empreendedor e a Educação Empreendedora. Recentemente o município foi apontado pelo Ranking Nacional de Dispensa de Alvarás e Licenças, elaborado pelo Ministério da Economia, como um dos sete municípios do país com maior número de atividades econômicas abertas sem necessidade de licenças e alvarás.

Com o início da fase de execução, outras ações do plano personalizado para o desenvolvimento dos municípios serão implementadas, promovendo um ambiente de negócios ainda mais favorável para o empreendedorismo.