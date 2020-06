A partir de hoje (05) a Prefeitura de Anchieta irá intensificar as ações de fiscalização e orientação nas praias e comércios do município, além da instalação de barreiras sanitárias itinerantes, como medidas para impedir o avanço do novo coronavírus (Covid-19) . As barreiras sanitárias irão acontecer até o dia 14 de junho, em virtude do feriado de São José de Anchieta (06/06) e Corpus Christi (11/06).

De acordo com Wander Nogueira, gerente da Guarda Civil Municipal, as ações irão envolver equipes da Guarda Municipal, Defesa Civil, Guarda Vidas, Secretarias de Saúde, Esportes, Meio Ambiente, Turismo, Pesca e Cultura. Além de orientar, fazer cumprir as determinações, as pessoas abordadas terão a temperatura corporal aferida por técnicos da Secretaria de Saúde.

“Vamos atuar em conjunto para orientar nossa população e possíveis visitantes a cumprirem as determinações, principalmente sobre o uso de máscaras, não permanência nas praias e espaços públicos”, disse Nogueira.