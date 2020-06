O município de Guarapari registrou mais dois óbitos pela Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo nesta quinta-feira (04).

As duas novas vítimas são homens entre 60 e 69 anos. Um era morador do bairro Aldalberto Simão Nader, e outro do Parque Areia Preta. As duas pessoas estavam internadas em Hospitais da Grande Vitória.

Com os dois novos óbitos, Guarapari totaliza 16 mortes de pessoas que foram contaminadas com o vírus. Ao todo, 321 moradores testaram positivo para a doença, e 172 pessoas já são consideradas curadas.

Bairros com maior incidências são: Praia do Morro com 47 casos, seguido do Muquiçaba com 22, Itapebuçu com 21, Centro com 14 e Santa Mônica com 13.