Durante a transmissão ao vivo realizada ontem (10) às 18 horas, o prefeito de Guarapari Edson Magalhães, apresentou diversos projetos e obras, as que já foram concluídas e as que ainda serão feitas, além de apresentar os planos do município para o réveillon, verão e carnaval.

Ao contrário de cidades como Salvador e São Paulo que estudam a possibilidade de cancelamento, o prefeito Edson Magalhães disse que não pretende tomar uma medida intempestiva dessas, já que são eventos que geram uma grande renda para o município e a população.

Prevenção. A live foi apresentada pelos jornalistas Rodrigo Barbosa (ES em Foco) e Rosimarrie Sanglard (Rádio Colina). “Acho que foi muito intempestivo da parte de gestores municipais e até de governadores, de cancelar réveillon e carnaval. Eu não vou fazer isso, porque tem uma vacina em estudos, e promete que a partir de dezembro chega a nosso país e quero crer que teremos o réveillon, o carnaval, e teremos um belíssimo verão em Guarapari”, disse o prefeito.

Que ainda completa. “Nosso comercio aqui é muito forte, muito aberto e muito grande. Nós temos as pessoas que vem de Alfredo Chaves aqui, Anchieta, Iconha, Piúma, até Viana vem aqui em Guarapari para comprar, então nós temos que fortalecer nosso comércio, Guarapari foi a primeira cidade a tomar medidas sanitárias e administrativas”, disse o prefeito.

Primeiro caso. E foi justamente em período de carnaval que uma moradora de Guarapari pode ter sido primeiro caso de Covid-19 no Brasil. A informação foi divulgada na manhã de hoje pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. A Secretaria de Estado da Saúde (SESA), identificou anticorpos para Covid-19 na amostra da paciente no dia 11 de fevereiro. (saiba mais aqui)

Casos. Com relação aos casos de Covid-19, Guarapari tem até o momento 2257 casos confirmados, 1798 casos confirmados e 87 óbitos.