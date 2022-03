Convite. O convite de retorno às fileiras do PSB partiu do Governador Renato Casagrande. “Feliz e honrada recebi o convite com muita alegria, aumentando a minha responsabilidade em fortalecer na Assembleia Legislativa, o trabalho desafiante e grandioso que o Governador Renato Casagrande, forte liderança Nacional e expoente no PSB no ES, vêm liderando em nosso Estado em todas as áreas. Retorno ao PSB renovando as minhas esperanças e buscando a reeleição de Deputada Estadual para prosseguir nosso trabalho com a consistência de um projeto Partidário Nacional, possível, de ampliar nossas ações em defesa das Mulheres, das oportunidades de emprego e garantia no trabalho, no crescimento na agricultura capixaba e das políticas públicas de proteção animal”.

Janete ressaltou que o foco nesse momento é fortalecer o PSB para garantir a reeleição do nosso Governador Renato Casagrande, a fim de dar prosseguimento à credibilidade e o respeito conquistado pelo Estado em todo o País, as obras estruturantes em todos os municípios, nas cidades e na área rural e o trabalho grandioso que Renato Casagrande vem realizando em todo o Espírito Santo.

A parlamentar falou ainda sobre sua saída da direção do PMN/ES. “Agradeço a Direção Nacional do PMN, meus colegas, dirigentes, prefeitos, vereadores e filiados, pela confiança que me foi depositada, a frente da presidência do partido no ES nos últimos 14 anos, onde, com o apoio de todos, conquistei 3 mandatos de Deputada Estadual e a eleição de diversos vereadores e prefeitos.

O PMN atual “Mobiliza 33” será comandado no ES pelo dirigente partidário Fabiano Mendes de Almeida. A filiação de Janete de Sá, aconteceu na manhã desse domingo 27 de março, no Congresso Estadual do PSB, no Cerimonial Casa S, no bairro Santa Lúcia em Vitória/ES.