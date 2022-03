Um homem perigoso e acusado de vários estupros pelo nordeste. Esse é o perfil do criminoso que invadiu uma casa, roubou um carro e sequestrou uma jovem em Guarapari neste domingo. (reveja aqui). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem é conhecido como “maníaco da praia” e possui diversas passagens em outros estados.

Esse criminoso, de 31 anos, é acusado de vários crimes e entre eles tem o estupro de uma mulher de 29 anos, em frente da filha de apenas 2 anos. Ele tem crimes no Estado da Bahia e da Paraíba, incluindo, furtos, assaltos, homicídios, entre outros.

Fuga. Em todas as suas prisões foram usadas “forças tarefas” da polícia, devido a alta periculosidade deste criminoso. A fuga aconteceu no dia 3 de fevereiro deste ano na Paraíba. O acusado, juntamente com outra pessoa que estava sob custódia no presídio de Trauminha, teria aproveitado o barulho de obras na unidade de saúde, devido a um vazamento de água no prédio, para quebrar uma parede e fugir.