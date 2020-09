As convenções para as eleições municipais em Guarapari estão a pleno vapor. Muitas já aconteceram e outras serão finalizadas essa semana. E uma das convenções que mais movimentou a cidade foi do partido Cidadania.

O partido estava declarando apoio ao pré-candidato a prefeito, Gedson Merízio do PSB, mas no último minuto teria fechado apoio ao atual prefeito Edson Magalhães (PSDB), que inclusive participou da convenção para pedir o apoio do partido.

Mas ao consultar a Ata da convenção registrada pelo Cidadania, a equipe do Portal 27 observou que esse apoio a Edson não ficou muito claro no documento. A ata cita a presença do presidente do PSDB, o empresário Oly Fonseca, mas não deixa claro de o Cidadania irá apoiar o partido.

Pelo que se percebe a Ata do partido, não se sabe como o partido Cidadania vai se comportar com relação as eleições majoritárias (de prefeito). Confira o print dessa parte da Ata.