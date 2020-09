Recém inaugurada em Guarapari a Start Shop Kasa Clean é uma loja completa de materiais de limpeza. Localizada no bairro Aeroporto, a loja oferece produtos de higienização e limpeza com preços arrasadores e serviços diferenciados para vários segmentos.

Opção completa. De acordo com Franck Manjeli da Silva , gerente da Kasa Clean, a proposta da empresa é dar ao consumidor uma opção completa de higienização e limpeza. “Por isso que o conceito da Start Shop Kasa Clean é o centro de solução de higienização e limpeza, ou seja, tudo que a pessoa venha precisar para higienização, seja do seu ambiente de trabalho, escritório, clínicas hospitalares, lava jato, residências, indústrias alimentícias, seja qual for a necessidade de higienização e limpeza, a Start Shop Kasa Clean terá”, afirmou.

Qualidade. O objetivo da empresa, de acordo com Franck, é associar custo baixo à qualidade. “Oferecemos o melhor custo-benefício de produtos de higienização e limpeza, sempre focando em solução de higienização e limpeza”, afirmou.

Atendimento. A Kasa Clean atende não somente o consumidor que precisa de produtos de limpeza para sua residência, mas também fornece produtos para empresas, escritórios, clínicas, hospitais, lava-jatos, lavanderias, condomínios, cozinhas industriais.

Serviços. A empresa não somente fornece os mais variados tipos de produtos de limpeza, mas também presta serviços. “Um diferencial que nós temos é a prestação de serviço de um profissional técnico que visita as empresas para ensinar aos funcionários as melhores práticas de higienização e limpeza, utilizando os nossos produtos”, afirmou.

Confira algumas ofertas promocionais:

Localização:

Av. Padre José de Anchieta, 1030 – Bairro Aeroporto

Facebook e Instagram: Kasacleanlimpeza

Whatsapp: 27 99622-2828

Telefone 27 3030-3131