Em Nota à Imprensa encaminhada na última semana o partido Avante do Espírito Santo, através de seu presidente Marcel Carone, falou sobre os projetos do partido. Segundo ele, no âmbito federal o partido deve lançar André Janones para a presidência.

“Estamos trabalhando muito forte para participar da majoritária. Quando falamos em majoritária no Avante, falamos em âmbito estadual e federal. No que diz respeito ao âmbito federal, retornei ontem à noite de Recife, do lançamento da pré-candidatura do nosso amigo e candidato à Presidência da República, André Janones. O evento foi um sucesso! Desde a tarde de sábado (29) ele está em destaque em todas as mídias com grande representatividade nacional. Além disso, Janones é um fenômeno nas mídias sociais com mais de treze milhões de seguidores, sendo o autor da maior (LIVE) do mundo com mais de três milhões de pessoas acompanhando simultaneamente. Sugiro que acompanhe o seu trabalho, pois, por tudo que ele apresentou e conversamos, além da sua experiência de vida, ficou claro que ele conhece a realidade do nosso país e possui um grande projeto para o Povo Brasileiro”, disse ele na nota.

Casagrande. Ainda de acordo com Marcel, o Avante está aberto ao diálogo, mas o entendimento até o momento é apoiar a reeleição de Renato Casagrande ao governo.

“Em relação ao Avante no Estado, também estamos trabalhando para participar da majoritária. Quando falamos em participar da majoritária em nível estadual, estamos falando em apoiar o candidato ao governo que tenha as melhores propostas para o povo do Espírito Santo, propostas que possam melhorar a Qualidade de Vida de quem mora, trabalha ou visita o nosso maravilhoso Estado. No Avante estamos abertos ao diálogo e continuaremos conversando e escutando de forma democrática todos os pré-candidatos ao Governo que estejam abertos e dispostos a dialogar, mas, até o dia de hoje, em função da condução responsável e com o compromisso de priorizar a vida das pessoas, sem qualquer populismo, fazendo diversos investimentos importantes em todo o estado, com responsabilidade fiscal, contábil e financeira, mantendo e sendo um dos únicos, senão o único Estado a ter nota A no Brasil, para nós do Avante, no atual momento, o melhor Projeto é a reeleição do Governador Renato Casagrande. Como o próprio Governador fala que o momento não é de definir se vem ou não à reeleição, mas de continuar focado e cuidando do nosso Estado e das pessoas, nós do Avante continuaremos conversando e analisando todos os Projetos mantendo a expectativa da decisão da vinda do Governador Renato Casagrande para anunciarmos definitivamente o nosso apoio”, explicou o presidente em nota.

Senado. O presidente ainda falou sobre o lançamento de um nome do Avante para o Senado. “Sobre a candidatura ao Senado, nós do Avante identificamos e convidados uma pessoa para se filiar e disputar o Senado pelo nosso partido, pois entendemos ser um excelente nome, na verdade, o melhor nome para representar o Espírito Santo no Senado Federal. Nelson Júnior é líder do movimento Eu Escolhi Esperar. Vemos o Nelson como uma pessoa diferenciada, de muita credibilidade, uma pessoa família, um líder no seguimento Religioso que transita muito bem em todas as denominações Evangélicas, e também na católica, se destaca como referência entre o público jovem, onde mais de 40% não são Evangélicos, tem projeção nacional, se apresenta nos principais programas de TV em rede nacional de todas as principais emissoras, muitas matérias em jornais, revistas, diversas entrevistas em rádios, participações em lives, eventos, além de palestrar no Brasil e no exterior, dividindo o palco com diversas pessoas de renome e projeção nacional e internacional. Tem mais de sete milhões de seguidores somando seu perfil pessoal e os de seus movimentos. Entre os seus seguidores estão várias celebridades. Um verdadeiro líder com muita credibilidade, com visão moderna e realista capaz de lidar com a modernidade e realidade da vida, além de ser muito bem articulado no cenário político regional e nacional. Nelson Junior transita bem em vários outros setores no Brasil. Há bastante tempo desenvolve e tem muita experiência coordenando diversos projetos que melhoram a Qualidade de Vida das pessoas. Na nossa visão, essa experiência o credencia a representar o Espírito Santo no Senado Federal. Esse é o nome que nós do Avante acreditamos e estamos mantendo diálogo, deixando a porta aberta para seguirmos Avante e ser o nosso nome para o Senado Federal. O Avante é um partido que com certeza, após as eleições de 2022, ampliará sua participação e terá seu protagonismo no Espírito Santo e no Brasil!”, finalizou a nota.