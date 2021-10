O Avante está em fase de renovação em Guarapari. Agora o partido tem como presidente Fabiano dos Santos e Dantas Ebenézer como vice-presidente. O novos coordenadores municipais já estão trabalhando e iniciando as filiações de lideranças importantes para os quadros da sigla, visando as eleições de 2022.

Fabiano e Dantas receberam o empresário Fabio Mantovaneli como novo membro. A agremiação começa a se movimentar com vistas às novas eleições. “Para nós é uma alegria muito grande receber o amigo “Fabico” como nosso mais novo filiado, ele chega em um momento muito importante para o nosso grupo, que está se fortalecendo, se renovando e se organizando para as futuras eleições”, disse o presidente Fabiano.

Fábio Mantovaneli, ou “Fabico” como é popular e carinhosamente conhecido, é empresário bem sucedido no setor de instrumentos musicais em Guarapari e diz que atuação na vida política não pode ser descartada. “O momento pelo qual o nosso país está passando é necessário um posicionamento político de todos os cidadãos, com respeito, equilíbrio e franco diálogo com a sociedade, independentemente de ser candidato ou não, precisamos contribuir, estou no Avante para colaborar”, destacou Mantovaneli.

Foco. Além de uma vaga na Câmara Municipal, o Avante conta com uma cadeira na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Além de vários representantes no legislativo em várias Câmaras por todo Estado. “Estamos juntos com o presidente Marcel Carone. Focados em trabalhar o partido para 2022, esse é o projeto. Ainda é muito cedo para pensarmos em eleições municipais, entretanto é muito importante o fortalecimento do Avante”, disse Fabiano.

2022. Segundo Fabiano, o Avante deverá ter candidato a deputado estadual e federal por Guarapari no pleito do próximo ano. “Nosso partido está se movimentando muito bem sob a condução do presidente estadual Marcel Carone, que tem viajado por todo Estado conquistando novos filiados e firmando boas e sólidas alianças”, finalizou Fabiano.