Guarapari vai iniciar uma nova fase de vacinação contra a Covid-19. De acordo com a Prefeitura de Guarapari, as pessoas podem procurar a unidade de saúde, que possui sala de vacina, para fazer seu agendamento, de segunda a sexta-feira.

De acordo com a Secretaria de Saúde, devem procurar o serviço os moradores de Guarapari com 18 anos ou mais, que ainda não tomaram a primeira dose e os idosos com mais de 60 anos, que tomaram a segunda dose há cinco meses ou mais e precisam tomar a terceira dose de reforço.

A medida foi tomada após o município atingir a meta de mais de 90% do público com pelo menos a primeira dose da vacina.

“A partir de agora, o fluxo diminui e assim poderemos atender nas unidades, sem aglomeração. Falta pouco para completarmos 100% e só depende da população para atingirmos esse resultado”, diz a Secretária Adjunta de Saúde, Gabriela Mezadri.

Unidades com sala de vacina:

US de Setiba

US de Santa Mônica

US de Perocão

US de Jabaraí

US de Adalberto Simão Nader

US de Bela Vista

US de Amarelo

US de Rio Claro

US de Reta Grande

US de Camurugi

Centro Municipal de Saúde, Itapebussu

US Roberto Calmon, Centro

US Caic, no Olaria

US de Kubitschek