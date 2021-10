Depois de um intenso trabalho e de buscar junto a prefeitura benefícios e serviços para os bairros, a vereadora de Guarapari, Rosana Pinheiro, já pode comemorar junto aos moradores de Cachoeirinha.

No dia 30 de setembro, foi assinada a Ordem de Serviço da drenagem e pavimentação asfáltica do bairro Cachoeirinha, que veio através da indicação da vereadora, que é líder do governo do prefeito Edson Magalhães, na Câmara Municipal.

Segundo a vereadora, esta obra colaborará com a integração física com os demais bairros da cidade, trará mais conforto aos moradores e rapidez ao tráfego, além de tornar acessíveis determinados bens e serviços.

De acordo com a prefeitura, a obra contempla mais de 7Km de pavimentação asfáltica com drenagem do trecho que compreende a entrada para Canchoeirinha, na BR 101, até a barragem da Cesan. Segundo Edson, a obra em Cachoeirinha faz parte de um projeto para interligar no futuro Cachoeirinha a Buenos Aires e região, trazendo mais desenvolvimento para o agroturismo e produção rural. A obra terá início em outubro com previsão de conclusão em até 12 meses.

“O interior de Guarapari tem um grande potencial turístico e essas obras de infraestrutura trazem mais qualidade de vida para o homem do campo e para quem procura o lugar em busca de tranquilidade e lazer. Para os amantes do pedal, o município está realizando obras no trecho entre Rio Calçado e Todos os Santos, são mais de 23km, que inclui ciclovia”.

Rosana afirmou que continua sua luta por mais benfeitorias para os moradores do campo e da cidade. “Estamos muito felizes, juntamente com o prefeito Edson Magalhães por essa conquista. Vamos continuar nosso trabalho em prol das diversas comunidades de Guarapari”, afirmou.