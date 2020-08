A banda de rock Heyjoey, que atua em Guarapari há 3 anos e já participou de eventos como o tradicional Moto Rock da cidade, além de festivais em cidades do Rio de Janeiro e Minas Gerais, está participando de uma seleção para o grande festival Lollapalooza, e uns dos requisitos é que tenham 1.500 seguidores no Youtube.

Lollapalooza é um festival de música alternativa que acontece anualmente, é composto por gêneros como rock alternativo, heavy metal, punk rock, grunge e performances de comédia e danças, além de estandes de artesanato. Também fornece uma plataforma para grupos políticos e sem fins lucrativos.

Transmissões ao vivo. Para alcançar uma das metas que são impostas pela organização do evento, os quatro amigos que fazem parte da Heyjoey estão trabalhando com o lançamento de vídeos e a realização de transmissões ao vivo no canal do Youtube da banda. A próxima transmissão irá ocorrer no mês de setembro e contará com diversas músicas tanto rocks clássicos, quanto atuais.

A banda, que faz cover de tradicionais grupos como Black Sabbath, U2, Bad Religion, Deep Purple e Metallica, também conta com músicas autorais e é formada pelos mesmos quatro integrantes desde que foi fundada, sendo eles:

Luciano Gomes – Vocalista

Ádamo Nobre – Baixista

Juliano Gomes – Guitarrista

Júnior Camilo – Baterista

A Heyjoey já cumpriu com a maioria dos requisitos que a organização do Lolapalooza pede, porém um dos mais importantes é a quantidade de inscritos no canal do Youtube, você pode ajudar a banda guarapariense inscrevendo-se no link. https://www.youtube.com/c/BandaHeyjoey

Por João Pedro Barbosa, estagiário