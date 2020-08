O motoboy de Guarapari Bruno Santos da Silva, de 25 anos, precisa de doações de sangue de qualquer tipo. As doações podem ser feitas no Hemoes de Maruípe, ao lado do Hospital Santa Rita, em Vitória.

Acidente. Segundo familiares, Bruno fraturou os dois fêmures em um acidente, quando estava fazendo entregas na Praia do Morro, na noite do último sábado (15/08). O motoboy, que mora no bairro Taquara do Reino, passou por uma cirurgia ontem e perdeu muito sangue. Desde o término da cirurgia, Bruno está em uma Unidade de Tratamento Intensivo.

De acordo com Carlos Henrique, um colega de trabalho de Bruno, a família aguarda por maiores informações desde o procedimento cirúrgico. “A mãe dele recebeu uma ligação informando que ele saiu da sala de cirurgia com um sangramento grande na perna e que está aguardando na UTI. Levou 30 pontos no joelho.”

Doações. Em decorrência do acidente e da cirurgia, Bruno precisa de doações de sangue de qualquer tipo. Os amigos e familiares, que estão organizando as idas ao Hemoes, informam que podem levar os doadores que não tiverem nenhum tipo de transporte. Basta entrar em contato com um dos seguintes telefones:

(27) 99765-9607 // (27) 99907-2521 // (27) 99632-8383