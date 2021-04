O público de Guarapari e região passa a ter uma nova opção para se informar sobre os acontecimentos sociais, culturais e empresariais da sociedade capixaba. É que o Portal 27 comemorando seus 8 anos de vida, conta agora com o talento de Bethânia Valadão, que através da coluna “Betha Valadão”, vai trazer notas, detalhes e informações exclusivas sobre o mundo social para nossos leitores.

Bethânia traz toda sua experiência depois de gerir um veículo de comunicação por 12 anos (a revista In Pacto), e enveredando-se na área gastronômica, resolveu voltar à ativa com o colunismo social. A coluna já começou a ser publicada e você pode ler aqui: https://www.portal27.com.br/betha-valadao-marco/ e aqui https://www.portal27.com.br/betha-valadao-abril/

Bethânia explica que o colunismo social está na veia e que sempre gostou de enaltecer as pessoas e admira os bons acontecimentos da sociedade. Ainda, segundo ela, o mundo anda tão cheio de notícias desagradáveis, que ela prefere interagir com a sociedade acerca do comportamento e cultura em geral. E sente-se muito agradecida com os apoiadores que garantem a realização da coluna.

“Espero poder divulgar a nossa sociedade, nossos empreendimentos e, eventualmente, boas ações dos nossos políticos. Os acontecimentos sociais, embora restritos, são fundamentais para nossa saúde mental, ver que não estamos deixando de viver. Afinal, a terra parou, mas agora está voltando a girar”, explica.

A proposta inicial da colunista é de fazer duas colunas semanais, trazendo os assuntos mais importantes e os destaques da sociedade e das pessoas que estão trabalhando no desenvolvimento do nosso Estado.

“Sem dúvidas essa coluna vai contribuir com o nosso conteúdo geral. Estamos ampliando nossos serviços para sempre oferecer o melhor em informação para nossos leitores e a Bethânia chega para somar a nossa equipe”, disse a diretora geral do Portal 27, Barbara Basílio.