O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) realiza, no dia 21 de setembro, às 09 horas, o leilão de 83 lotes compostos por veículos e sucatas de materiais que foram utilizados pela Corporação. Estão aptas a participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, com exceção dos parentes do leiloeiro e da comissão de leilão CBMES2024.

Os interessados devem se cadastrar no site do leiloeiro www.liderleiloes.com.br e enviar documentos para análise. Após a aprovação dos documentos, o participante deverá aceitar os termos descritos nas condições de venda do leilão, para ficar apto a dar lances.

Os lances serão realizados exclusivamente na modalidade on-line, por meio do site do leiloeiro www.liderleiloes.com.br, a partir de 06 de setembro, através da sala de disputa. Após o fechamento do lote, o arrematante receberá um e-mail de confirmação de lance vencedor. Também será enviado via e-mail o resumo de arremate com as informações dos lotes adquiridos e valores detalhados.

Ao todo, são ofertados 83 lotes, compostos por 62 veículos entre caminhões, vans, caminhonetes, automóveis, motos, quadriciclo, reboque, trailer e 21 lotes de “sucatas” diversas tais como: ar-condicionado, equipamentos de academia, computadores all in one, eletrodomésticos, embarcação, motores de popa entre outros.

O menor lance mínimo inicia pelo valor de R$ 50,00, que são os lotes de nº 58 e 59 (“sucatas” reboques para barcos) e 73 (“sucata” de escadas). Já o que tem o maior preço inicial é o lote nº 01, formado por um caminhão FORD/CARGO 1933, avaliado em R$ 70.000,00. Também serão leiloados veículos do tipo ambulância, com lances iniciais a partir de R$ 18 mil; motocicletas com lances iniciais a partir de R$ 3 mil; e veículos pequenos, como um Ford Fiesta com lance inicial de R$7.500.

Todos os lotes já estão disponíveis para consulta, no site do leiloeiro. A visitação dos bens poderá ser realizada entre os dias 16 e 20 de setembro, das 10:00 às 15:00 horas, nos endereços:

LOTE 01 AOS 62 (veículos) – PÁTIO 01: Av. Rio Marinho, n°143 – Nova América/Vila Velha no Departamento de Manutenção do CBMES (Antigo pátio da CESAN – Cobilândia).

LOTE 63 AOS 83 – PÁTIO 02: Rua Holdercim nº1012, CIVIT II, Serra/ES Galpão da Gerência de Bens do CBMES.