Buenos Aires, em Guarapari, tem se tornado um dos principais polos de desenvolvimento turístico no Espírito Santo. Nos últimos tempos, a região tem atraído a atenção do setor imobiliário, hoteleiro e de entretenimento, com anúncios de empreendimentos que prometem revolucionar a oferta de hospedagem e lazer na área.

Marco Azevedo, proprietário dos resorts Acquamania e Flamboyant, escolheu Buenos Aires como o local para lançar seu terceiro empreendimento na cidade, ocupando um terreno de 50 mil m². As informações foram divulgadas por Ricardo Frizera, no jornal Folha Vitória.

Empreendimento. O resort planejado promete oferecer 250 unidades de hospedagem, com a maioria composta por apartamentos de dois quartos equipados com cozinhas e algumas casas de três quartos. Além de operar como um hotel convencional, o resort também adotará o modelo de time sharing, permitindo que os compradores adquiram o direito de uso de uma unidade por um período específico ao longo do ano.

Um programa global de hospedagem será implementado, possibilitando que os proprietários de cotas de time sharing troquem suas estadias no resort por diárias em outros estabelecimentos em todo o Brasil e no mundo.

Lazer. As opções de lazer do resort incluirão um parque aquático coberto com piscina aquecida, um lago, quadras de tênis e beach tênis, golfe indoor e trilhas ecológicas. Além disso, o resort incluirá um espaço para eventos com capacidade para 1.500 pessoas, atendendo tanto a eventos empresariais quanto sociais. Para a experiência gastronômica, cinco restaurantes oferecerão uma variedade de opções culinárias para hóspedes e visitantes.

A ênfase na sustentabilidade também está presente, como destaca Azevedo: “Planejamos um resort autossustentável, com geração de energia e tratamento de efluentes próprio, desenvolvido por uma empresa especializada em sustentabilidade. A proposta é criar uma conexão dos visitantes com a natureza.”

Investimento. Azevedo enfatiza a necessidade de investimentos públicos em infraestrutura, como acesso, saneamento e energia elétrica, para sustentar o aumento de turistas.

“O papel de construir empreendimentos e atrair turistas para a região é do setor privado. Mas para esses investimentos acontecerem, ainda faltam investimentos na infraestrutura de acesso, em saneamento e em energia elétrica. Existem projetos do Governo do Estado e da prefeitura em curso, mas esperamos que eles sejam ampliados e de fato concluídos”, ressalta o empresário.