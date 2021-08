Uma proposta do deputado estadual Carlos Von (Avante), em forma de Projeto de Lei, quer transformar uma Onda localizada a 4 km do mar da Praia da Costa, em Vila Velha, em patrimônio natural e turístico do Espírito Santo.

Avalanche. De acordo com informações divulgadas pela Assembleia Estadual (Ales), o deputado Carlos Von (Avante) protocolou o Projeto de Lei (PL) 369/2021, para transformar um afloramento de terra conhecido pelos pescadores como “Baixo dos Pacotes”, onde “quebra” a onda conhecida como “Avalanche”, considerada hoje a maior onda do Brasil e muito visitada por surfistas de todo país.

Ainda segundo a Ales, as ondas no local chegam a alcançar 6 metros de altura. O pequeno arquipélago é formado por três pequenas ilhas e mais a bancada submersa, que é justamente onde quebram as ondas gigantes. A profundidade em torno do aglomerado de ilhas chega a ter mil metros de profundidade, e é exatamente esse o fator que faz com que grandes ondulações de sudeste/leste quebrem na bancada de forma violenta.

Segundo Carlos Von. “O grupo NXF Bodyboard, no ano de 2006, entra como sujeito fundamental à aparição e reconhecimento da famosa onda capixaba, já que daquele marco em diante começaram a monitorar a área em busca de mais informações, acrescentando-se que no ano de 2014 a referida equipe conseguiu registros incríveis que impressionaram esportistas por todo o território nacional através da internet”, explicou o parlamentar.

Ainda segundo a Ales, a “Avalanche” recebeu esse nome devido à espuma branca que despenca junto da onda lembrando uma avalanche de neve. “Desacreditada pela maioria até meados da década passada, possui esse nome por refletir as conclusões que eram tiradas no passado, vez que a analogia feita na época era de uma espuma branca com um certo tamanho, mas que não era considerada onda com qualidade suficiente para ser surfada”, destaca o deputado.

O local é frequentado por personalidades do esporte náutico brasileiro como o bicampeão mundial de standup paddle, Caio Vaz, que também é um experiente surfista de ondas gigantes. Também já passaram por lá os surfistas Lucas Medeiros, Ian Vaz, Carlos Burle, Lucas Chumbo, Alemão de Maresias, Marcelo Trekinho, Daniel Rangel, entre outros.

A onda “Avalanche” vem recebendo destaque na mídia esportiva e atraindo cada vez mais surfistas para o local. “O Estado do Espírito Santo já entrou no cenário das melhores ondas de fundos de pedra do mundo. Bodyboarders, surfistas e videomakers do mundo inteiro querem conhecer, não só a ‘Avalanche’, como várias outras ondas espalhadas pelo litoral capixaba”, conclui Carlos Von.

Tramitação. O PL 369/2021 já foi lido em sessão ordinária e agora segue para as comissões de Turismo, Justiça e Finanças para a elaboração de parecer.