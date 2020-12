A equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari recuperou, nessa quarta-feira (09), um veículo HB20 e uma moto Honda 160 bross, provenientes de crime. Um suspeito de 24 anos foi detido em flagrante.

Durante diligencias, no bairro Rio Grande, foi apreendido o carro. As diligencias são referentes à apuração da autoria do roubo de um malote bancário subtraído de um posto de combustível, que ocorreu nessa segunda-feira (07), no bairro Nossa senhora da Conceição.

Em poder de um dos investigados, ex-funcionário do estabelecimento, foi apreendido um veículo HB20, produto de crime. As apurações prosseguem e o suspeito de 24 anos foi autuado em flagrante delito por receptação e liberado para responder em liberdade, após assinar um Termo Circunstanciado (TC), assumindo o compromisso de comparecer em juízo.

No bairro Olaria, a equipe da Deic de Guarapari estava realizando diligencias para apuração da autoria de um roubo em via pública. Um dos investigados, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga a pé, deixando para trás uma motocicleta. Diligências posteriores comprovaram que a motocicleta é produto de crime.