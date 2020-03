Em época da pandemia do Coronavírus (COVID-19), a ida ao médico mesmo restrita, pode ser necessária, para você não deixar de fazer aquela consulta eletiva que tanto necessita, a preço acessível. Diante das medidas tomadas para a não aglomeração de pessoas em hospitais como UPA e HIFA em Guarapari, é possível agendamento e sem longas esperas junto ao médico em clinicas parceiras.

Cartão de Todos. Com mais de 250 instituições espalhadas pelo país, o Cartão de Todos é o mais abrangente cartão de descontos de todo o Brasil. Com ele, você tem descontos nas áreas saúde, educação e lazer em todo o território nacional. Agora, em Guarapari, você pode ter descontos em serviços como consultas médicas, exames odontológicos, cursos e academia, por exemplo.

Investimento. Além de descontos para exames laboratoriais, diagnósticos gráficos e por imagem, odontologia, farmácias, cursos escolares e profissionalizantes, hotéis, pousadas, academias e muito mais. Por apenas R$23,10 mensais fixos, sua família fazer adesão do cartão com ótimas condições de pagamento.

Consultas. As consultas com o clínico geral são de R$20, e R$28 nas demais especialidades médicas, como ginecologia, cardiologia, urologia, pediatria e dermatologia. Além de descontos para exames laboratoriais, diagnósticos gráficos e por imagem, odontologia, farmácias, cursos escolares e profissionalizantes, hotéis, pousadas, academias e muito mais.

Adesão. Para fazer a adesão, basta ir à unidade do Cartão de Todos no Ed. Marina Center, na Av. Davino Mattos, logo na entrada. Leve com você comprovante de residência, CPF e identidade de todos os dependentes (filhos com menos de 21 anos e cônjuge).

Também é possível fazer a adesão chamando um dos representantes da empresa, que irá até você. Entre em contato através do número de telefone 27 3362 8193

SERVIÇO: Cartão de Todos – Ed. Marina Center, Av. Davino Mattos – 27 3362 8193

SITE: www.cartaodetodos.com.br