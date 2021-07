O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta terça-feira (27), o “Mais Campeões”, um pacote de investimentos em programas e ações na área dos Esportes. No total, serão cerca de R$ 160 milhões em investimento esportivo, como na Lei de Incentivo ao Esporte e também em programas como o Bolsa Atleta, Campeões de Futuro, Chamamento Público e Compete.

Também está prevista a realização de obras de campos Bom de Bola, além de novas quadras poliesportivas cobertas, academias populares e praças saudáveis O pacote inclui ainda a ampliação da Calçada da Fama e o retorno dos Jogos Escolares do Espírito Santo, assim como de outras atividades esportivas, por meio de uma portaria da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

A solenidade do “Mais Campeões” foi realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença de diversos prefeitos, secretários de Estado, gestores municipais de Esportes, presidentes de federações esportivas e atletas.

Em sua fala, o governador lembrou que cinco atletas que estão representando o Brasil na Olimpíada de Tóquio são bolsistas no Espírito Santo, incluindo, a ginasta capixaba Geovanna Santos, que iniciou sua carreira no Programa Campeões do Futuro, da Sesport. “Às vezes um investimento, que nem é tão vultuoso, muda a vida de uma pessoa, gera oportunidades. Queremos resultados e quando falamos em resultados, falamos de oportunidades, na integração de pessoas e de comunidades. Devemos sempre nos preocupar em impactar a vida das pessoas de forma positiva”, disse.

Casagrande também abordou a importância do “Mais Campeões”. “Quando realizamos investimentos da dimensão do que anunciamos hoje, possibilitamos que toda uma comunidade tenha acesso às atividades esportivas, transformando aquela localidade. Às vezes, perdemos jovens talentos ou pior ainda, perdemos jovens para o crime, pelo simples fato de não termos uma praça esportiva. Quando a gente gera oportunidades, a gente realiza sonhos”, pontuou o governador.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, lembrou que, mesmo diante da pandemia, o Governo capixaba não deixou de investir na área. “Seja em programas como o Bolsa Atleta, que continuou sendo pago regularmente, seja em diversas obras espalhadas pelo Espírito Santo. Agora, com a retomada gradual das atividades, teremos essa série de novidades para a população, fortalecendo cada vez mais o segmento esportivo em nosso Estado”, destacou.

Lei de Incentivo ao Esporte e Chamamento Público

Durante a solenidade, o governador Renato Casagrande assinou o decreto que regulamenta a Lei de Incentivo ao Esporte. Com a previsão de gerar até R$ 10 milhões em isenção fiscal pelo Estado para ser utilizado em projetos esportivos, a estimativa é que as entidades já poderão receber esses recursos no próximo ano.

De acordo com a lei, as empresas poderão deduzir até 3% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para promover atletas, clubes, federações, associações e competições esportivas. A previsão é de que a Sesport receba propostas a partir do mês de setembro próximo.

Reforçando o fomento às competições esportivas, o Governo do Estado anunciou mais um Chamamento Público para a seleção de projetos, com lançamento de edital previsto também para setembro. A estimativa é de beneficiar eventos realizados este ano e em 2022, com um investimento de R$ 1,3 milhão.

Programas

Entre os principais anúncios do evento está o do Bolsa Atleta. O programa paga um auxílio mensal para esportistas de alto rendimento e beneficiará o número recorde de 140 atletas capixabas no edital 2021, em um investimento de R$ 2,2 milhões. O resultado final dos selecionados deverá ser divulgado na segunda quinzena de agosto.

Ainda no segmento do alto rendimento, o Compete Esportivo, que custeia viagens de avião, de ida e volta, para que atletas e paratletas capixabas disputem competições nacionais e internacionais, também recebeu destaque. O resultado final do edital deste ano está previsto para ser divulgado no dia 09 de agosto, com um investimento de até R$ 1,5 milhão.

Já o projeto Campeões de Futuro, que oferece esporte gratuito para crianças e adolescentes capixabas, com idade entre 6 e 17 anos e está presente nos 78 municípios do Estado, receberá um aporte de cerca de R$ 3 milhões em materiais esportivos para os núcleos que se cadastraram até 2019. A previsão é de que as entregas tenham início a partir da segunda quinzena de agosto.

Obras

A Sesport, em parceria com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), vai construir 43 quadras poliesportivas cobertas em diversos municípios, em um investimento de R$ 66 milhões.

Mais obras de norte a sul do Estado foram anunciadas durante o evento: a construção de 35 novos campos Bom de Bola, em um aporte de R$ 24,5 milhões, com previsão de que as primeiras assinaturas de ordem de serviço sejam feitas no início de 2022, além da reforma de 50 campos Bom de Bola já existentes, somando mais R$ 19 milhões em investimentos, com a previsão de que as primeiras reformas comecem até o fim deste ano.

Outras futuras entregas que foram divulgadas durante a solenidade são as de 127 academias populares (R$ 9,3 milhões total de investimento) e a construção de 15 praças saudáveis (R$ 19,5 milhões).

Retorno das atividades e Jogos Escolares

Durante o evento, também foi assinada a portaria que libera eventos e atividades esportivas em municípios classificados em Risco Baixo e Moderado, de acordo com o Mapa de Risco divulgado semanalmente pelo Governo do Estado. A medida foi tomada graças ao avanço da vacinação no Espírito Santo e também na queda no número de internações pela Covid-19. A publicação do documento no Diário Oficial deve ocorrer nesta quarta-feira (28), com as novas regras passando a valer a partir de segunda-feira (02).

Em decorrência da pandemia, os Jogos Escolares do Espírito Santo, principal competição estudantil do Estado, terão a realização apenas da fase final estadual, nas modalidades coletivas. O evento deve ocorrer no Sesc de Guarapari, em setembro, com a participação apenas dos municípios que foram campeões das últimas etapas realizadas em 2019. Para garantir a segurança dos atletas e técnicos, a Sesport vai fazer o evento em um formato bolha, testando atletas, dirigentes e comissão técnica antes da entrada no Sesc. O investimento total será de R$ 3 milhões, incluindo as fases nacionais da disputa.

Calçada da Fama e Kleber Andrade

Ainda durante a solenidade, foi anunciado o Projeto de Lei que amplia o número de homenageados anuais da Calçada da Fama, de três para cinco nomes. A proposta será encaminhada para apreciação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). A Calçada foi inaugurada no ano passado, fica localizada na sede da Sesport e já homenageou 15 nomes do esporte capixaba.

Também foi divulgado no evento que as placas de energia fotovoltaicas instaladas no Estádio Estadual Kleber Andrade já estão gerando economia de energia para os cofres públicos. Em março, antes da instalação das placas, o custo de energia foi de R$ 23 mil. Nos meses seguintes, abril e maio, com as placas já instaladas, o custo de energia no local foi de R$ 8 mil e R$ 10 mil, respectivamente.

Estiveram presentes na solenidade prefeitos, deputados estaduais, secretários municipais, vereadores, presidentes de federações, atletas e ex-atletas.