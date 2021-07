O apresentador José Luiz Datena está na terceira colocação da disputa presidencial para 2022. A informação é da pesquisa feita pela Paraná Pesquisas e divulgado nesta quinta-feira (29). Datena está atrás apenas do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A pesquisa foi encomendada pelo PSL, partido que ele está filiado e que pretende lançar Datena como candidato à presidência. A pesquisa mede o desempenho de Datena em quatro cenários de um eventual primeiro turno e dois de segundo turno: um contra Lula e outro contra Bolsonaro.

Em todos os cenários, Lula seria vencedor, mas com uma diferença pequena para o segundo colocado, Jair Bolsonaro. A maior discrepância ocorre em um eventual segundo turno entre os dois. Neste caso, o petista teria 43,3% e o atual mandatário, 28,2% (15% disseram nulo e 3,4% não sabem/não responderam).

De acordo com a pesquisa, Datena tem o maior potencial de conquistar votos: 52,6% dizem que “poderiam votar” nele. Ele também tem a segunda menor rejeição (39,1%), atrás apenas da senadora Simone Tebet (37,5%), cotada como eventual candidata da chamada “terceira via”.Ela possui a maior taxa de desconhecimento (48%).

Já Lula tem menor rejeição e maior potencial do que Bolsonaro: enquanto 46,7% responderam que não votariam no petista de jeito nenhum, com o capitão esse índice é de 53,3%. Entre os entrevistados, 25,8% disseram que poderiam votar em Lula, e 19,1% em Bolsonaro.

Nos bastidores, Datena quer testar a força de seu nome até janeiro do ano que vem para decidir a qual cargo irá concorrer: se a candidatura à Presidência não decolar até o início de 2022, o jornalista deve optar por disputar uma cadeira no Senado.