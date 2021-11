O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, vai indicar aos estados que fazem parte do Consórcio Brasil Verde a criação de Planos Estaduais de Redução das Emissões de Carbono. A fala foi feita nesta terça-feira(02) durante o evento #Time4MultilevelAction na América Latina e Caribe, neste segundo dia de participação na 26° Conferência das Nações Unidas para a Mudança Climática (COP-26), que acontece em Glasgow, na Escócia.



De acordo com Casagrande, a ideia é trabalhar para que o tema seja debatido e tratado como prioridade entre os entes participantes do Consórcio Brasil Verde. Até o momento, 22 estados aderiram ao consórcio, que é presidido pelo capixaba. O governador afirmou que o Espírito Santo já prepara o seu Plano Estadual de Redução das Emissões de Carbono e está à disposição dos demais estados para auxiliar na elaboração dos documentos.

Para o governador capixaba, a criação dos planos é fundamental para que os Estados ajudem o País a atingir as metas de redução de carbono. “A falta de ação do Governo Federal fez com que os governadores pudessem abrir esse diálogo e a agir. Muitos Estados assumiram o compromisso de neutralizar as emissões de carbono e estamos incentivando os governadores a criarem esses planos em seus Estados. Desta forma, teríamos metas em cada local para ajudarmos o País a atingir essas metas traçadas”, pontuou.

O evento #Time4MultilevelAction engloba governadores e prefeitos de regiões e cidades da América Latina e do Caribe, com objetivo de identificar estratégias de ação multinível (mais de um nível de governo). A ideia central é que os entes subnacionais possam estar em sintonia para que os governos federais possam ter estratégias na mesma direção para que as metas de baixo carbono sejam atingidas.