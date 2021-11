O empresário Hirving Nunes Gomes, de 31 anos, morreu em um acidente em Guarapari na última terça-feira (02). Ele pilotava uma moto esportiva num passeio entre amigos, e era proprietário de uma loja de motos em Vila Velha.

O acidente aconteceu na altura do bairro Lameirão, na Rodovia do Sol, no começo da tarde da última terça-feira (02). Hirving colidiu na traseira de um carro em movimento, caindo da moto e falecendo no local.

O motorista do carro conta que Hirving seria o segundo piloto a passar pelo automóvel, quando sentiu a batida. “Primeiro, passou a primeira moto em alta velocidade. Ouvi um barulho muito alto e depois eu senti a colisão atrás. Paramos o carro e vimos que o motociclista tinha batido, e logo depois o outro piloto chegou também. Eram três amigos que estavam na rodovia”, afirmou o motorista, que preferiu não se identificar. Foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o óbito do piloto foi constatado assim que a ambulância chegou ao local.

O atleta Roberto Verdelli, que é amigo de Hirving, contou ao Portal 27 que o empresário tinha experiência e tinha certificação para pilotar motos profissionais. “Era piloto experiente, e antes dessa moto ele teve outras de alta performance. Ele era um piloto habilitado e tinha curso de pilotagem profissional”, declarou.