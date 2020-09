Na última sexta-feira (11), o governador Renato Casagrande anunciou mudanças nas medidas para enfrentamento ao novo Coronavírus. Após meses fechados, os cerimoniais e casas de eventos sociais poderão, a partir de 21 de setembro, abrir as portas para a realização de eventos sociais com até 100 pessoas, desde que respeitadas as normas de distanciamento social.

Nesse primeiro momento, serão liberados eventos sociais como casamentos e outras festividades para o público acima de 18 anos. O público máximo admitido será definido pelo tamanho do local, respeitando a regra de uma pessoa por dez metros quadrados de área. No entanto, o público não poderá ultrapassar 100 pessoas.

Segundo informações do governo do Espírito Santo, na próxima semana, serão publicadas as portarias que vão estabelecer os protocolos de biossegurança para a retomada dos eventos.