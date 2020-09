O macarrão de forno é uma forma diferente de fazer o tradicional prato. O modo de preparo é tão fácil quanto a versão original, confira!

Já ouviu falar do macarrão de forno? Esse prato é super fácil de fazer, suja somente duas travessas e é absolutamente delicioso! É ideal para servir em um almoço de sábado ou domingo e uma taça de vinho tinto acompanha essa refeição muito bem!

Anote a receita e veja quais ingredientes estão faltando.

Ingredientes:

• Um pacote de macarrão do tipo ninho

• 1 molho de tomate

• 1 medida do molho de tomate de água

• 1 copo de requeijão

• 1 cebola pequena bem picada

• 1 pacote de parmesão ralado

• 1 colher de café de açúcar

• 1 tomate bem maduro pequeno

• Sal à gosto

• Papel alumínio

Modo de Preparo:

1. Lave bem o tomate e corte-o em cubinhos

2. Em uma panela, coloque um pouco de azeite e refogue a cebola e o tomate

3. Acrescente o molho de tomate e a medida de água

4. Coloque o açúcar (isso tira a acidez do molho) e deixe ferver

5. Acrescente o sal se desejar

6. Deixe reduzir um pouco e desligue

7. Em uma forma, acomode os ninhos de macarrão

8. Em cada um deles, coloque um pouco de requeijão (como se fosse recheá-los)

9. Coloque o molho na forma (o ideal é que a quantidade de molho cubra quase que praticamente os macarrões)

10. Cubra a forma com papel alumínio e leve ao forno em 200ºC

11. Vá acompanhando o tempo do macarrão ficar no ponto desejado

Finalizando:

Quando a massa estiver pronta o molho terá reduzido e ficado mais espesso. Coloque o queijo ralado por cima e sirva! O macarrão de forno ficará cremoso, pois há o requeijão no meio que dá um toque muito especial.

Autor: Receita Fácil