O Score de Crédito é uma ferramenta que auxilia bancos e financeiras no processo da tomada de decisão e permissão de crédito. De maneira geral, é uma pontuação que pessoas físicas e empresas possuem, e que demonstra qual é a reputação financeira delas, essa nota que varia de 0 a 1.000 pontos.

Com ele, as instituições financeiras acessam e analisam a credibilidade de uma pessoa ou empresa; e a partir daí, decidem se fornecem, estendem ou negam uma linha de crédito ou uma venda parcelada. Se você honra com seus pagamentos e mantém suas informações sempre atualizadas, mostrando um bom relacionamento com o mercado, com o tempo, o Score vai aumentar.

Confira abaixo, algumas dicas de como melhorar seu Score:

Limpe seu nome;

Mantenha seus dados cadastrais atualizados nos sistemas de proteção ao crédito (a CDL oferece esse serviço gratuitamente);

Pague as contas em dia ou de forma antecipada;

Faça crediário no seu nome;

Limpe o histórico de consulta no CPF (serviço realizado na CDL);

Compre a prazo;

Evite fazer muitas consultas de crédito por empresas com o seu CPF num curto período de tempo;

Organize suas finanças para evitar atrasos em quitações;

Colocar suas contas em débito automático vai ajudar você a construir um histórico de bom pagador;

O cadastro Positivo contribui para que as empresas conheçam ainda melhor seu comportamento financeiro;

Segundo o Superintende da CDL Guarapari, Aguinaldo Ferreira Junior, é muito comum vermos na internet, anúncios do tipo “Aumento o seu Score” ou até mesmo “Limpe seu Nome”, sempre por uma quantia razoável de dinheiro, e de forma muito rápida. O consumidor precisa ficar atento e sempre desconfiar de pessoas que prometem resultados rápidos para questões complexas.

As dicas acima auxiliam no aumento da pontuação, mas leva um tempo para que o score aumente, não existe formula mágica. Apenas o próprio consumidor pode aumentar seu score, pois a nota é baseada num conjunto de informações sobre o seu comportamento de crédito.

Em caso de dúvida, Aguinaldo orienta que o consumidor procure a CDL Guarapari ou o Procon.

*Por CDL Guarapari.