A vacinação para idosos entre 75 e 79 anos acabou antes do tempo previsto. A prefeitura de Guarapari divulgou que as doses seriam aplicadas hoje a amanhã até 12h, e no sábado até às 15h, mas antes mesmo das 11h da manhã desta quinta-feira, os idosos tiveram que dar meia volta.

A prefeitura informou que a vacinação desta quinta-feira recebeu grande procura e as doses esgotaram, e esclareceu que os idosos desta faixa etária não vão ficar sem a vacina. “Assim que as doses forem disponibilizadas pelo governo do Estado, o município realizará novo calendário de vacinação”, declarou a prefeitura.

A vacinação acontecia no Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba, apenas na modalidade Drive Thru, para aplicação da primeira dose da vacina em idosos de 75 a 79 anos, não acamados.

Para evitar aglomerações, a vacina também estava disponível para o mesmo público, sem o formato Drive Thru, na quadra da Escola Municipal Zilnete Pereira Guimarães, na Rua Veneza, nº 135, no bairro Praia do Morro.